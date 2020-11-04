 

Бренд Renault представил обновленный минивэн Trafic

04.11.2020, 11:21, Новости дня

Французская компания Renault рассекретила стоимость нового минивэна Renault Trafic, который прошел этап рестайлинга.

Модернизированную версию приурочили к 40-летнему юбилею с момента появления модели. Уже к марту 2021 года разработчики планируют начать продажи минивэна Trafic на рынке Европы. Покупатели смогут приобрести автомобиль в двух модификациях Combi и SpaceClass, однако стоимость автомобиля пока не известна. В компании не стали раскрывать подробности и о том возможности поступления на рынок России.

В салоне минивэна установлены 9 кресел, а также беспроводная зарядка для смартфонов, мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto. Среди новшеств в автомобиле называют систему мониторинга слепых зон, экстренное торможение, а также адаптивный круиз-контроль.



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