Обновленный кроссовер JAC S5 появится в РФ до конца года

04.11.2020, 11:21, Новости дня

Новый китайский кроссовер JAC S5 в скором времени поступит в продажу на российском рынке.

В свою очередь, эксперты прогнозируют поступление первых экземпляров паркетника на российский рынок уже к концу 2020 года. Отличить кроссовер JAC S5 в рестайлинге можно по фирменному шильдику, рулю, а также решетке радиатора. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 149 л.с. и с 6-ступечантой роботизированной трансмиссией. Покупатели смогут выбрать модель с 2-зонным климат-контролем, датчиками дождя, передними парктрониками.

Пока производитель не рассекречивает стоимость нового кроссовера для российского рынка. Напомним, актуальное поколение JAC S5 продается за 1,24 млн рублей в базовой комплектации.