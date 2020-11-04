Компания BMW тестирует электрическую версию BMW 3-Series

04.11.2020, 11:27, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW приступил к тестовым испытаниям новой модели BMW 3-Series.

В частности, проводимые заезды осуществляются на прототипе будущей новинки, о чем свидетельствуют специальные наклейки. Также можно утверждать, что новое поколение BMW 3-Series получило электрическую силовую установку. Для испытаний задействовали плотную защитную пленку, а также специальные накладки на задних фонарях.

Что касается колесных дисков, то они отличаются, что также создает трудности для распознавания автомобиля. Пока разработчики не называют никаких подробностей о технических параметрах электрической новинки BMW 3-Series. Эксперты предполагают, что общая производительность не превысит 280 л.с. Остальные детали остаются неизвестными.