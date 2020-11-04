Явка избирателей на одном из участков во Флориде составила 102 процента

04.11.2020, 11:08, Новости дня

Участок для голосования в округе Ориндж штата Флорида сообщил, что во вторник явка избирателей на выборах президента Соединенных Штатов составила 102%, информирует управление по надзору за выборами округа.

«Если вы внимательно следили за страницей явки избирателей на нашем сайте, то, возможно, заметили, что на участке № 538 явка избирателей превышает 102%. К крайнему сроку регистрации (6 октября) на участке № 538 было зарегистрировано 754 избирателя. Однако, если вы уже зарегистрированы для голосования во Флориде, [то для вас] не существует никакого крайнего срока для изменения вашего адреса», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Управления по надзору за выборами округа Ориндж во Флориде.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

В связи с существующими опасениями по поводу возможных массовых беспорядков на фоне выборов в США силовые структуры усилили охрану федеральных зданий в Вашингтоне, Белый дом обнесли двухметровым забором. В Нью-Йорке окна и витрины многих магазинов заколотили фанерными листами, жители мегаполиса опасаются начала беспорядков.

Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит действующий американский президент Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах.