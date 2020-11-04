В ЦСКП обсудили согласование национальных и интеграционных интересов

04.11.2020, 11:08, Новости дня

Центр социально-консервативной политики совместно с Евразийским форсайт-клубом Visio провел экспертное обсуждение по теме «Как согласовать национальные интересы и интеграционные». В цикле мероприятий принимают участие эксперты, представители бизнеса и общественных движений России, Белоруссии, Киргизии и Молдавии.

В ходе обсуждения, которое состоялось накануне, 3 ноября, было высказано мнение о необходимости общественно-политического диалога. Указывается, что выработка законодательных норм обеспечения интеграции, в том числе экономической деятельности пойдет значительно быстрее, если будет развитие вопроса создания евразийского парламентского измерения. Без гражданских общественно-политических основ интеграции не может быть обеспечена экономическая интеграция, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Подчеркнуто, что необходимо больше говорить о вопросах идеологии политического представительства, о парламенте, о политических партиях. Так, отмечается, что в российский парламент в 2021 году также придут новые силы, и если договориться на уровне межнационального гражданского диалога, в парламент смогут прийти силы, поддерживающие евразийскую интеграцию.

Участники совещания также подчеркнули необходимость создания общественного форума для объединения усилий разных общественных и профессиональных движений, представляющих реальный срез интересов разных групп граждан для выработки общих подходов к интеграционным процессам.

Председатель делового совета ЕАЭС Станислав Наумов пояснил, что фундаментальных противоречий в сопряжении национальных и интеграционных интересов нет. Более того, по его словам, в условиях стремительно меняющегося мира, когда ни одна страна не может быть уверена в возможности самостоятельно противостоять новым рискам, национальные интересы становятся возможны только в контексте интеграции.

Наумов подчеркнул, что реализация запроса общества и бизнеса стран евразийского пространства на единый рынок, единую регламентацию, единую инфраструктурную и промышленную политику сможет оказать важнейшее влияние на развитие региона: «Тогда нам скажут спасибо в 2025 году. Национальные интересы возможны только в рамках интеграционных процессов. Необходимо нашим представителям сказать, что мы хотим иметь единую инфраструктурную политику, промышленную политику».

Он подчеркнул, что необходимо переформулировать понятие национального интереса в Евразийском дискурсе.

Директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич обратил внимание участников обсуждения на то, что появление множества новых национальных государств в 20 веке не привело к повсеместному благополучию.

«Насколько обладание атрибутами суверенного государства – флага, места в ООН – это подтверждение реального суверенитета? Сколько из сегодняшних более 200 стран истинно таковы? В лучшем случае несколько десятков только стремятся», – сказал он, указав, что «право» на самость не должно впадать в конфликт с интеграционным процессами сотрудничества.

Член оргкомитета форума по устойчивому развитию Константин Петриченко заявил, что необратимой интеграция становится лишь, когда идет вместе с важной гуманитарной составляющей. По его словам, граждане должны быть носителями евразийской идеи.

Основатель группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков также выразил идею о необходимости создания форума гражданских сил для обсуждения вопросов и выработки решений евразийской интеграции.

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец добавил, что такие площадки должны сформулировать основополагающие принципы. По словам председателя совета директоров СП ООО «Фармлэнд» Ивана Логового такое обсуждение помогло бы понятно сформулировать то, что нас объединяет.

Генеральный директор бизнес-школы ИПМ Павел Данейко пояснил, что во время смены этапа фабричного производства возрастает роль локализации, которой необходимо эффективное государственное управление с учетом широкой интеграции.

Общественный деятель, психолог, сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич отметила низкую информированность общества об интеграционных процессах: «Сегодня диалог очень централизован. Он необходим на разных площадках. Сегодня нельзя отделить политику от интеграционных процессов».

«В белорусском гражданском обществе существует консенсус: интеграцию надо рассматривать с точки зрения ее понятности гражданину страны, обеспечения суверенитета и независимости, соответствия национальным интересам», – отметила она.

Председатель Ассоциации Европейского Бизнеса Алексей Мицкевич заявил, что обсуждая конкретные идеи интеграции, мы создаем правительство, без гражданского общества.

«Когда мы говорим о евразийской идеологии, нужно показать ее значимый интерес. Сегодня Белоруссия, особенно молодежь, смотрит в направлении Европы. Необходимо создать мощные коммуникационные инструменты. Давайте создадим евразийское гражданское коммуникационное сообщество, которое определит что нужно. Гражданский форум может предложить рекомендации правительству: что нужно, что интересно гражданам», – отметил он.

Заместитель генерального директора ТНК Дастан Андрей Окладников заметил, что если бы мы не имели договора ОДКБ, то не смогли бы обеспечить суверенитет, а большое достижение Евразийского союза в том, что мы говорим на русском языке.