 

Трамп вырвался вперед в колеблющемся штате Джорджия

04.11.2020, 5:15, Новости дня

Республиканец Дональд Трамп после подсчета 34% голосов избирателей вырвался вперед в Джорджии (16 голосов выборщиков) – одном из пяти колеблющихся штатов.

К 5.11 мск обработано 35% бюллетеней. У Трампа 57,1% голосов, у демократа Джозефа Байдена – 41,8%, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

Ранее Трамп обошел Байдена в ключевом штате Флорида после подсчета 86% голосов избирателей. При этом кандидат от демократов после подсчета 55% голосов избирателей обходит действующего президента США в традиционно республиканском штате Техас.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.



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