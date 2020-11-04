 

Трамп обошел Байдена в ключевом штате Техас

04.11.2020, 5:15, Новости дня

После подсчета 64% голосов избирателей действующий президент США Дональд Трамп обходит Джо Байдена в ключевом штате Техас с результатом 49,4% у республиканца против 49,3% у кандидата от Демократической партии.

К 5.34 мск в ключевом штате Техас обработано 64% бюллетеней. У Трампа 49,4% голосов, у демократа Джозефа Байдена – 49,3%, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

Ранее Трамп обошел Байдена в ключевом штате Флорида после подсчета 86% голосов избирателей. При этом кандидат от демократов после подсчета 55% голосов избирателей обходит действующего президента США в традиционно республиканском штате Техас.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.



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