 

Теракт в Вене. В Швейцарии задержали двоих человек, вероятно причастных к нападению

04.11.2020, 4:20, Новости дня

Швейцарские полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в совершении теракта в Вене 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции кантона Цюрих.

“Расследование привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Оба были задержаны во второй половине дня во вторник по согласованию с австрийскими властями”, – говорится в заявлении.

Полиция устанавливает связь между двумя арестованными и предполагаемым убийцей, отметили в ведомстве.

Теракт в центре Вены произошел вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. 

Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения. СМИ сообщали о задержании четверых подозреваемых. 3 ноября нсевере Австрии задержали подозреваемого в нападении.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “ужасным терактом”. По его словам, республика переживает “тяжелые времена”. После теракта в стране решили закрыть синагоги, кошерные рестораны, еврейские супермаркеты и школы. 

3 ноября террористическая группировка “Исламское государство” заявила, что именно она причастна к этому событию.

По уточненным данным, в результате теракта в Вене пострадали 22 человека, погибли пятеро. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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