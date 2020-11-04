 

Суд в США обязал почтовую службу срочно доставить избирательные бюллетени для подсчета голосов

04.11.2020, 4:20, Новости дня

Почтовая служба США должна проверить все отделения на предмет задержки избирательных бюллетеней, отправленных по почте, и немедленно отправить их для подсчета голосов. Такие решение принял окружной судья Эммет Салливан, пишет Reuters.

Сначала Салливан дал службе время до 15.00 3 ноября (22.00 по Киеву), но в службе заявили, что не могут проверить все отделения до этого времени. Тогда судья дал отсрочку до 10.00 4 ноября (17.00 по Киеву).

Многие штаты будут учитывать только  те почтовые бюллетени, которые были получены до конца дня 3 ноября, отметило агентство.

Ордер частично затронул штаты Пенсильвания, Южная Каролина, Флориде, Колорадо, Висконсин, Иллинойс, Аризону, Алабаму и Вайоминг, а также в города Атланта, Хьюстон, Филадельфия и Детройт.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.  

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

“ГОРДОН” следит за событиями в США в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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