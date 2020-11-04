Под Белым домом собралось несколько сотен протестующих против Трампа

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04.11.2020, 4:20, Новости дня

На площади перед Белым домом собралось несколько сотен протестующих против президента США Дональда Трампа в день президентских выборов 3 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отметило, что на площади “царила почти праздничная атмосфера”. При этом протестующих сдерживал металлический забор, который установили вокруг Белого дома. 

На заборе развесили транспаранты и плакаты с логунгами против Трампа. Некоторые митингующие танцевали под звучащую из динамиков музыку.

СМИ сообщали, что полиция Вашингтона ожидает волнений вне зависимости от результатов выборов.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.  

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

“ГОРДОН” следит за событиями в США в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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