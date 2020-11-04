Internet Explorer перестанет открывать «ВКонтакте»

04.11.2020, 3:35, Новости дня

Популярный в прошлом интернет-браузер Internet Explorer постепенно выводится с рынка. Начиная с 19 ноября, с него невозможно будет войти на аккаунты «ВКонтакте», а также еще на 1155 различных сетевых ресурсов.

Как поясняет разработчик, нельзя будет открыть странички именно на самых популярных сайтах, где размещены почтовые сервисы и социальные сети. В частности, речь идет о YouTube, Facebook, Instagram и даже Google.

При запросе соответсвующей ссылки из числа более неподдерживаемых ресурсов пользователь будет автоматически перенаправлен на сайт Microsoft. Идея состоит в том, чтобы перед полным отключением Internet Explorer стимулировать людей скачать другие современные браузеры.