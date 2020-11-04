 

Internet Explorer перестанет открывать «ВКонтакте»

04.11.2020, 3:35, Новости дня

Популярный в прошлом интернет-браузер Internet Explorer постепенно выводится с рынка. Начиная с 19 ноября, с него невозможно будет войти на аккаунты «ВКонтакте», а также еще на 1155 различных сетевых ресурсов.

Как поясняет разработчик, нельзя будет открыть странички именно на самых популярных сайтах, где размещены почтовые сервисы и социальные сети. В частности, речь идет о YouTube, Facebook, Instagram и даже Google.

При запросе соответсвующей ссылки из числа более неподдерживаемых ресурсов пользователь будет автоматически перенаправлен на сайт Microsoft. Идея состоит в том, чтобы перед полным отключением Internet Explorer стимулировать людей скачать другие современные браузеры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Обновленный Volkswagen Polo едет к российским дилерам

27.09 / Патриарх Кирилл помолился о прекращении огня в Нагорном Карабахе

11.08 / Глава МИД ФРГ дал решительный ответ США по поводу «Северного потока – 2»

11.09 / Звезда «Универа» объяснил свой смех после оглашения приговора

10.09 / Немецкие СМИ: Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей

24.09 / Вдова Джона Маккейна поддержала демократа Джо Байдена

02.09 / Лероса решили исключить из “Слуги народа”, в Беларуси силовики разгоняют студентов. Главное за день

06.07 / Ученые из 32 стран призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

22.08 / Зеленский сыграл в баскетбол в школе Николаева

08.09 / VOAэкспресс 9 сентября 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска