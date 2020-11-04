Российская певица едва не погибла при теракте в Вене

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04.11.2020, 3:05, Новости дня

Оперная певица из российской республики Татарстан Аида Гарифуллина едва не погибла во время теракта в Вене, сообщили СМИ.

«Мы услышали стрельбу, находясь в ресторане. Всех срочно загнали внутрь, попросили подняться на второй этаж и спрятаться. Мы примерно полчаса сидели там, никуда не вылезая, я только написала родным, чтобы были дома и закрылись», – приводит слова россиянки «Пятый канал».

По словам певицы, ничего не предвещало трагедии. В последний день перед закрытием всех публичных мест Австрии на карантин на улицах Вены было много людей. Россиянка отметила, что все произошло очень быстро, за несколько минут многолюдные улицы опустели, работала только полиция, весь город оцепили. «Я столкнулась с настоящим кошмаром и шоком, в ближайшее время точно не буду выходить на улицу. Нам просто повезло. Но видеть горе других людей – это очень страшно. Я советую всем, кто живет в Вене и в принципе в Европе избегать публичных мест», – посоветовала Гарифуллина.

Певица также выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Накануне канцлер Австрии объявил произошедший в Вене теракт «борьбой цивилизации и варварства». В понедельник вечером вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Ответственность за теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*).

По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из стрелявших был ликвидирован. Спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.



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