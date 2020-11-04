SCMP – в КНДР людей с симптомами коронавируса сгоняют в «карантинные лагеря»

04.11.2020, 2:35, Новости дня

Несмотря на официальное отсутствие заражений коронавирусом в КНДР, реальная ситуация с заболеваниями в стране может быть близка к катастрофе, пишет South China Morning Post, ссылаясь на утечку информации от анонимных источников внутри Северной Кореи. Анонимные источники сообщают, что в КНДР создаются специальные «карантинные лагеря», где собирают людей с симптомами коронавируса: зачастую там испытывается острая нехватка медикаментов и еды. Впрочем, отмечает издание, данные от анонимных источников могут быть преувеличены или вовсе неверны.



Reuters

С самого начала пандемии коронавируса Северная Корея была одной из немногих стран, заявлявших о полном отсутствии заражений, пишет South China Morning Post. Впрочем, обилие неподтверждённых отчётов и свидетельства очевидцев накладывают на заявления Пхеньяна всё больше сомнений.

Как отмечает издание, на основе постоянной утечки информации из КНДР можно сделать вывод о возможной гуманитарной катастрофе, учитывая, что Северная Корея имеет плохо развитую систему здравоохранения, а также испытывает проблемы с обеспечением продуктами питания.

По словам представителя гуманитарной организации Helping Hands Korea Тима Петерса, в КНДР организуют специальные «карантинные лагеря» в городах поблизости от границы с Китаем: зачастую там не оказывается медпомощь и не хватает еды. Как говорит Петерс, помогать попавшим в карантин родственникам вынуждены их семьи. Они приносят к границам лагеря еду, медикаменты и даже собранные ими целебные травы. Ссылаясь на свои источники, Петерс пишет о том, что многие попавшие в «карантинные лагеря» уже умерли, причём не только от коронавируса, но и от голода и сопутствующих заболеваний.

Дэвид Ли, пастор, работающий с северокорейскими перебежчиками в Сеуле, рассказал, опираясь на источники внутри КНДР, что людей с симптомами коронавируса «насильственно принуждают к изоляции или баррикадируют в их собственных домах без еды и какой-либо поддержки, обрекая на смерть». Ли также отметил, что северокорейские власти неспособны эффективно отследить распространение вируса и не имеют надлежащих инструментов для тестирования.

South China Morning Post отмечает, что добыть достоверную информацию о происходящем в КНДР крайне трудно ввиду тотальной закрытости страны. При этом данные, полученные на основе свидетельств перебежчиков и анонимных внутренних источников, часто оказывались преувеличенными или вовсе неверными.

В прошлом месяце в ВОЗ сообщили, что 3400 граждан КНДР сдали тест на коронавирус и все результаты оказались отрицательными. Впрочем, отмечает издание, это очень маленькая доля от 25-миллионного населения.

Многие эксперты по всему миру уже давно сомневаются в официальных данных Пхеньяна по коронавирусу, учитывая масштабную торговлю КНДР с Китаем, ограниченные возможности тестирования и параноидальную сущность северокорейского режима, пишет South China Morning Post. В прошлом Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заражения эболой и атипичной пневмонией, а также скрыл от мировой общественности массовый голод 90-х годов: по разным оценкам, от него погибло от 240 тыс. до 3,5 миллионов человек.