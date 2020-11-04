 

Землетрясение в Турции. Спасатели достали из-под завалов трехлетнюю девочку

04.11.2020, 2:10, Новости дня

В Турции спасатели, которые разбирают завалы после разрушительного землетрясения в Измире, нашли живой трехлетнюю девочку, которая пролежала под обломками дома 91 час. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Айду Гезгин удалось спасти после того, как спасательные бригады услышали крики под обломками здания в районе Байраклы в Измире.

По словам спасателей, она оказалась жива благодаря тому, что попала в безопасную зону возле посудомоечной машины.

На момент спасения девочка была в сознании.

“Имя нашего чуда после 91 часа – Айда. Слава Богу”, – написал в Twitter министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум.

91 saat sonraki mucizemizin ismi Ayda.
* ükürler olsun. pic.twitter.com/33IEtbHZ6t

— Murat KURUM (@murat_kurum) November 3, 2020

Накануне сообщалось, что спасатели достали из-под завалов жилых зданий двух девочек – трех и 14 лет – Элиф Перинчек и Идиль Ширин.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Его эпицентр находился в Эгейском море вблизи города Сеферихисар, очаг располагался на глубине 16,5 км.

Подземные толчки почувствовали жители близлежащих островов, принадлежавших Греции. На греческом острове Самос сообщали о двух погибших подростках – они шли по узкой улице, когда на них упала стена дома, обрушившегося вследствие толчка.

По состоянию на 4 ноября число жертв землетрясения в Эгейском регионе Турции достигло 110 человек. Число раненых составляет 1027 человек, из которых 883 человека уже выписались из больниц. 107 человек были извлечены из-под завалов в ходе спасательных операций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Москва в кольце санкций 

04.08 / В Беларуси объявили военные сборы, они начнутся через два дня после выборов президента

07.09 / BMW M8 Gran Coupe First Edition заметили в Испании

27.09 / Компания Honda презентовала новый концепт

04.08 / Роскачество рассказало, как ускорить работу ноутбука

03.11 / «Акт трусости» — Евросоюз «решительно осудил» теракт в Австрии

03.11 / Бастрыкин взял на контроль дело об убитом после ссоры в родительском чате

31.08 / В Солигорске задержан один из лидеров стачкома «Беларуськалия»

22.10 / Зеленский подхватил инициативу “Батьківщини” об аудите – Кучеренко

31.07 / Названы сроки продажи туров по РФ с кешбэком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска