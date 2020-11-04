 

“Справедливость есть”. Британия приветствует оправдательный приговор Маркиву

04.11.2020, 2:10, Новости дня

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отреагировала на решение суда по украинцу Виталия Маркива, которого оправдали в деле об убийстве итальянского корреспондента на Донбассе в 2014 году. Об этом посол написала 3 ноября в своем Twitter.

“Приветствую новость об оправдании украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Поздравления всем причастным к этому результату. Справедливость есть и за нее стоит бороться!” – написала посол.

I welcome the news of #Ukrainian National Guard Vitaliy Markiv’s acquittal in Italy. Congratulations to all people involved in making this happen. Justice is real and worth fighting for!

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 3, 2020

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. 

3 ноября Маркива оправдали. Он вышел на свободу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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