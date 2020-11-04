 

На Камчатке обнаружен уникальный минерал петровит

04.11.2020, 1:25, Новости дня

Уникальный и ранее никому не известный минерал обнаружили ученые из Санкт-Петербургского университета. Пользуясь правом первооткрывателя, они же и дали ему название – петровит.

По словам исследователей, свое имя минерал получил в честь Томаса Петрова, который внес неоценимый вклад в развитие кристаллографии.

Найденный материал, как оказалось, может использоваться для создания натрий-ионных батарей. По мнению ученых, такой минерал помог бы значительно сократить расходы на производства этих востребованных в наше время изделий. В дальнейшем ученые попытаются синтезировать такой же материал, так как в природе он встречается крайне редко. К работе подключились несколько российских НИИ.



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