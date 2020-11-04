Восстановлена связь с аппаратом, запущенным в космос 40 лет назад

04.11.2020, 1:25, Новости дня

Космический зонд Voyager 2 уже находится в межзвездном пространстве, сообщают представители NASA. Недавно с ним частично восстановлена связь.

Напомним, что Voyager 2 стартовал с поверхности земли более сорока лет назад. В 1977 году аппарат запустили в глубины космоса без всякой перспективы на возвращение. Наоборот, его главная задача – как можно дальше улететь за пределы Солнечной системы и собрать как можно больше информации о Вселенной.

Сигнал от зонда удалось получить на 70-метровую «тарелку», установленную в столице Австралии городе Канберра. Как сообщают СМИ, весной текущего года данный объект был поставлен на ремонт. Поэтому много месяцев об аппарате Voyager 2 не было ничего известно. На данный момент он пролетел более 18,8 млрд километров.