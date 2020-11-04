 

Восстановлена связь с аппаратом, запущенным в космос 40 лет назад

04.11.2020, 1:25, Новости дня

Космический зонд Voyager 2 уже находится в межзвездном пространстве, сообщают представители NASA. Недавно с ним частично восстановлена связь.

Напомним, что Voyager 2 стартовал с поверхности земли более сорока лет назад. В 1977 году аппарат запустили в глубины космоса без всякой перспективы на возвращение. Наоборот, его главная задача – как можно дальше улететь за пределы Солнечной системы и собрать как можно больше информации о Вселенной.

Сигнал от зонда удалось получить на 70-метровую «тарелку», установленную в столице Австралии городе Канберра. Как сообщают СМИ, весной текущего года данный объект был поставлен на ремонт. Поэтому много месяцев об аппарате Voyager 2 не было ничего известно. На данный момент он пролетел более 18,8 млрд километров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Le Monde – Москва добилась прекращения огня в Нагорном Карабахе

11.08 / Закон о выходном дне для россиян старше 40 лет вступил в силу

29.08 / Наезд на курсанток в Киеве. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии

06.10 / “Укрзалізниця” запустит бесконтактную оплату в электричках в тестовом режиме

09.07 / Деревянную скульптуру Меланьи Трамп подожгли в Словении

31.07 / Из-за взрыва гранаты в Черниговской области Украины погибли трое

19.07 / «Зенит» вышел в финал Кубка РФ по футболу

10.10 / Минцифры планирует создать единый реестр украинцев до конца 2021 года

15.08 / Немецкие социал-демократы намерены сделать вывод ядерного оружия с территории ФРГ частью предвыборной программы

17.08 / Новую версию Volkswagen Tiguan представят в сентябре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска