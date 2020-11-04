В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

04.11.2020, 0:55, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 7004 человек. В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Днем ранее в Москве умерли 63 пациента с коронавирусом.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.