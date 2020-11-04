Курц собрался обсудить с ЕС противодействие «политическому исламу»

04.11.2020, 0:55, Новости дня

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о намерении поднять вопрос противодействия политическому исламу и терроризму на предстоящем 19 ноября саммите ЕС в формате видеоконференции.

Отвечая в интервью немецкому изданию Die Welt на вопрос о планах вынести тему противодействия «политическому исламу» на повестку дня предстоящего саммита ЕС Курц сказал: «Несомненно», передает ТАСС.

«ЕС должен в будущем уделить больше внимания проблеме политического ислама. Я ожидаю конца неверно понимаемой толерантности и, наконец, осознания во всех странах Европы того, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейской модели жизни», – сообщил австрийский канцлер.

Курц сообщил, что «уже находится по этому вопросу в контакте с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном и многими другими главами правительств с целью тесной координации внутри ЕС».

Ранее во вторник запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*) взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения.

Накануне вооруженные автоматами люди устроили стрельбу в шести местах Вены, в том числе рядом с синагогой. По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из стрелявших был ликвидирован. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Силовая спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.