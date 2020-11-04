 

Курц собрался обсудить с ЕС противодействие «политическому исламу»

04.11.2020, 0:55, Новости дня

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о намерении поднять вопрос противодействия политическому исламу и терроризму на предстоящем 19 ноября саммите ЕС в формате видеоконференции.

Отвечая в интервью немецкому изданию Die Welt на вопрос о планах вынести тему противодействия «политическому исламу» на повестку дня предстоящего саммита ЕС Курц сказал: «Несомненно», передает ТАСС.

«ЕС должен в будущем уделить больше внимания проблеме политического ислама. Я ожидаю конца неверно понимаемой толерантности и, наконец, осознания во всех странах Европы того, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейской модели жизни», – сообщил австрийский канцлер.

Курц сообщил, что «уже находится по этому вопросу в контакте с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном и многими другими главами правительств с целью тесной координации внутри ЕС».

Ранее во вторник запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*) взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения.

Накануне вооруженные автоматами люди устроили стрельбу в шести местах Вены, в том числе рядом с синагогой. По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из стрелявших был ликвидирован. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Силовая спецоперация по розыску возможных сообщников продолжается. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / На Донбассе погибли трое украинских военных, еще двое получили ранения и травмы

27.06 / Трое погибших: неадекватный водитель спровоцировал ДТП в Иркутской области

05.09 / Генпрокуратура Южной Осетии возбудила новое дело против правоохранителей

27.10 / В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

01.07 / Кефир способствует снижению кровяного давления

21.07 / СБУ и налоговая проводят обыски на объектах “Укрзалізниці”

10.09 / Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом даёт свои плоды

06.07 / Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

17.09 / Судно для подачи труб «Северного потока – 2» направилось в Калининград

27.08 / Британские военные нашли «убийцу» коронавируса в спрее от насекомых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска