 

Стало известно о планах боевиков обстрелять турецкие посты в Идлибе

03.11.2020, 22:08, Новости дня

Боевики планируют обстрелять район населенного пункта Тедиль в провинции Идлиб с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

«Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в интернете с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск», – добавил Гринкевич.

Он подчеркнул, что Российский Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах Сирии.

Накануне в Минобороны предупредили о планах боевиков совершить атаку с помощью БПЛА с целью обвинения сирийской армии и Воздушно-космических сил РФ в нанесении авиаударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, 11 октября в результате взрыва склада с боеприпасами и хлором при подготовке провокации в Сирии погибли боевики из числа граждан стран Европы и Северной Африки. РФ неоднократно предупреждала, что боевики планируют инсценировать в Идлибской зоне деэскалации обстрелы мирного населения боеприпасами с отравляющими веществами для провокаций против войск Сирии. В проведении постановочных съемок непосредственное участие принимали активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски».



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