Трофимова уволят, однако он останется в Офисе президента – СМИ

03.11.2020, 21:55, Новости дня

Первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова могут уволить с занимаемой должности, однако он будет продолжать работать в ведомстве. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на источник в команде президента.

По данным издания, президент Владимир Зеленский не хочет его ухода, потому вопрос о новой должности для Трофимова обсуждается.

За региональную политику в Офисе президента отвечать будет, вероятно, Кирилл Тимошенко. “Украинская правда” пишет, что он уже проводил встречи с несколькими главами облгосадминистраций.

По данным источника издания, на следующей неделе в ОП сообщат обо всех кадровых изменениях.

15 октября “Украинская правда” писала, что у Трофимова случился конфликт с главой ОП Андреем Ермаком. По данным СМИ, неприязнь между Ермаком и Трофимовым началась после интервью последнего основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, в котором замглавы ОПУ сказал, что готов возглавить офис, если предложит президент. Источники издания заявили, что Ермак отзывался об этом интервью “раздраженно и подчеркнуто с насмешкой”.

По данным СМИ, причиной увольнения может стать в том числе неудовлетворительная работа Трофимова с главами облгосадминистраций.

Трофимов ранее работал исполнительным продюсером ООО “Студия “Квартал 95”. В мае 2019 года после избрания Зеленского главой государства был назначен первым заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Он занимал эту должность при первом главе офиса Зеленского Андрее Богдане и остался на ней после того, как Богдана сменил Ермак (он был назначен руководителем Офиса президента в феврале 2020 года).