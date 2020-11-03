Жители Нью-Йорка рассказали о страхах в связи с президентскими выборами

03.11.2020, 21:48, Новости дня

Жители Нью-Йорка рассказали, что опасаются возможных беспорядков в связи с президентскими выборами в США. В городе появляется все больше витрин, заколоченных листами фанеры.

«Я хочу, чтобы многое изменилось. Я хочу, чтобы беспорядки стихли, чтобы черных перестали убивать полицейские. Вот мои два главных пожелания», – заявила РИА «Новости» жительница Бруклина.

Она занималась уходом за людьми с ограниченными возможностями, после пандемии женщина потеряла работу и теперь отдает свой голос за Джо Байдена. По ее мнению, действующий президент США Дональд Трамп «продолжает разжигать беспорядки, бунты по всей стране и за ее пределами». «Если бы он обращался с людьми лучше, ситуация была бы не такой», – поясняет она.

Беспокоит ее и ситуация с коронавирусом в США. По ее мнению, действующий президент «говорит, мол, все будет хорошо, мы пройдем через это, но есть множество людей, которые умерли, наслушавшись этих слов». «Они не носили маски, не соблюдали дистанцию, потому что у нас президент, который поощряет это. Так что, надеюсь, это изменится», – сказала жительница Бруклина.

Американка признается, что впервые наблюдает такой зашкаливающий уровень напряженности в обществе накануне выборов. «Думаю, Трамп уже пытается украсть выборы, уже пытается посеять в людях мысль о том, что есть подтасовки, хотя доказательств таких подтасовок не было. Так что, полагаю, определенные беспорядки будут», – отметила она.

Местный житель по имени Имэн тоже недоволен Трампом. «У меня есть пара пожеланий к тому, кто станет новым президентом. Black Lives Matter (движение «Жизнь чернокожих имеет значение» – прим. ВЗГЛЯД) – проблема между полицией Нью-Йорка и молодыми ребятами, которых убивают ни за что. Ведь ты можешь использовать электрошокер и положить его, а не стрелять в него 14 раз из пистолета! Нужно остановить насилие полиции и убрать оружие с улиц», – сказал он. По его словам, в Нью-Йорке у каждого есть оружие. «У нас не было столько насилия при прошлых президентах. А сейчас разговор ведут ружья», – отметил он.

С каждым днем в городе появляется все больше витрин, заколоченных листами фанеры. Больше всего фанерных щитов можно видеть на 5-й и 7-й авеню. Территорию вокруг небоскреба Трамп Тауэр на 5-й авеню огородили двойным рядом железного забора. У входа стоят сотрудники полиции с автоматическим оружием и в шлемах. По некоторым улицам перекрыто автомобильное движение.

Ранее сообщалось, что в США готовятся к массовым беспорядкам по поводу проводимых в стране президентских выборов, в Вашингтоне силовые структуры направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий. В Нью-Йорке окна и витрины магазинов заколачивали фанерными листами. Кроме того, вокруг Белого дома установили заграждения высотой почти 2,5 метра. Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит действующий американский президент Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, где большинство населения поддерживает демократов.