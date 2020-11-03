Экс-бортпроводница: В РФ на борт самолета пустят даже в откровенном наряде

03.11.2020, 21:48, Новости дня

На российских авиалиниях пассажиру не могут отказать в перевозке, если он пришел на борт в откровенном наряде, сказала газете ВЗГЛЯД бывшая бортпроводница Елена Федотова, комментируя ситуацию, когда пассажирку американской авиакомпании Southwest Airlines пригрозили снять с рейса из-за открытого топа.

Американскую модель Playboy Еву Мари (Eve Marie) сотрудники авиакомпании отказались пускать на борт, поскольку у девушки, по мнению персонала, был слишком откровенный наряд: леопардовый топ с глубоким вырезом и открытой спиной. Ее предупредили, что такой вид противоречит дресс-коду перевозчика, после чего путешественнице пришлось прикрыться свитером. По прибытию авиакомпания принесла девушке извинения и предоставила скидку на следующую поездку.

«За все мое время работы на борту воздушного судна, у нас не было инструкций снимать человека с рейса, если он пришел в слишком откровенном наряде. Видимо, к нам просто никто не приходил в трусах – не знаю», – говорит Федотова.

По ее мнению, дресс-код пассажира должен соответствовать общепринятому внешнему виду на улице. То есть, если по закону человек может находиться в общественном месте в том или ином наряде, то не пустить его на самолет попросту не могут.

«У нас, насколько я помню, в договоре купли-продажи билета того, как должен выглядеть человек и что обязан носить не прописывается», – добавила эксперт.

В январе текущего года сотрудник американской авиакомпании United Airlines сделал пассажирке замечание, касательно ее наряда. Он заявил, что она не может пройти на борт воздушного судна, поскольку у ее кофты слишком открытый вырез.