Компания Apple проведет третью осеннюю презентацию

03.11.2020, 21:15, Новости дня

Уже третья презентация гаджетов состоится в онлайн-режиме, сообщили в компании Apple. Производитель назначит мероприятие на 10 ноября.

Ожидается, что Apple покажет широкой публике новые модели компьютеров Mac. Их характерной особенностью является наличие процессоров Arm, разработанных и выпущенных в самой «яблочной» компании. Ранее на эти устройства устанавливали процессоры Intel.

По словам экспертов, следующая презентация может стать знаменательным событием для Apple, поскольку впервые за всю историю компании на ней будут представлены устройства, произведенные без участия сторонних предприятий. Напомним, что на предыдущих презентациях Apple представила новую линейку смартфонов, умные часы и планшет.