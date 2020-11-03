Жителям Небраски советуют не голосовать на выборах президента США
03.11.2020, 21:05, Новости дня
В штате Небраска неизвестные отправляют жителям телефонные сообщения с призывом оставаться дома в день голосования, сообщил госсекретарь штата Роберт Ивнен.
«Аппарат госсекретаря штата получил информацию об анонимных телефонных звонках, призывающих избирателей «оставаться дома и быть в безопасности». Все избирательные участки на территории штата открыты. И наши избиратели, и наши участки будут в безопасности», – передает слова Ивнена ТАСС.
Также известно, что аналогичный звонок от скрытого абонента получил корреспондент CNN в штате Джорджия.
Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Ранее Трамп и Байден выступили с первыми заявлениями в день выборов в США.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет