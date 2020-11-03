 

В Карабахе заявили об ударе по Степанакерту из РСЗО «Смерч»

03.11.2020, 21:05, Новости дня

По Степанакерту был нанесен удар из РСЗО «Смерч», сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Азербайджано-турецкие силы выпустили ракету из РСЗО «Смерч» по направлению степанакертского центра охраны здоровья матери и ребенка. По предварительным данным, там пострадал один человек, его доставили в больницу», – цитирует заявление ведомства РИА «Новости».

Кроме того, госслужба по ЧС заявил, что «противник обстрелял также жилой массив в Степанакерте». «Сгорел один гараж и легковой автомобиль, нанесен значительный ущерб соседним жилым домам. В направлении Шуши было выпущено три ракеты из РСЗО «Смерч». Там горят два жилых дома. На месте работают пожарные. Информация о пострадавших уточняется», – утверждают в Карабахе.

Ранее в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил республики семи сел в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в конфликте, а также объясняла, почему спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России.



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