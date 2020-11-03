 

Рада перенаправила 556,6 млн грн на борьбу с COVID-19

03.11.2020, 19:50, Новости дня

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №3040а, который вносит изменения в бюджет на 2020 год и позволяет перенаправить 556,6 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За документ проголосовали 296 народных депутатов.

В пояснительной записке сообщается, что деньги станут дополнительным ресурсом для Минздрава на закупки расходных материалов, тест-систем, лабораторного и холодильного оборудования для лабораторных центров по договорам с агентствами ООН для мер по борьбе с COVID-19.

В документе также сообщается, что решение разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для проекта “Улучшение здравоохранения на службе у людей”.

В записке к документу отметили, что деньги перенаправят за счет уменьшения затрат на реконструкцию магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород (на 540 млн грн), программу “Модернизация системы соцподдержки населения” (на 7,6 млн грн), а также сокращения объемов плановых назначений по проекту “Улучшение здравоохранения на службе у людей” на 9,1 млн грн для отображения одноразовой комиссии МБРР за предоставление займа.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случаев в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончалось 7532 пациента, вылечилось 168 868. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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