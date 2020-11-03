 

Военного в Омске наказали за оправдание стрельбы в Крайстчерче

03.11.2020, 13:48, Новости дня

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к штрафу в 400 тыс. рублей военнослужащего Владимира Перменева, признав его виновным в публичном оправдании в соцсетях теракта в Новой Зеландии, информирует пресс-служба управления ФСБ по Омской области.

Перменев – курсант выпускного курса филиала военной академии материально-технического обеспечения в Омске, является военнослужащим войсковой части 20051.

Согласно материалам уголовного дела, при обсуждении в соцсети теракта в Новой Зеландии, произошедшего в марте 2019 года, он одобрительно высказывался о массовом убийстве. Курсант считал данные действия преступника правильными и что им нужно подражать и поддерживать их, передает «Интерфакс».

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета) было возбуждено по материалам управления ФСБ РФ по ЦВО. Перменеву назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, в марте 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате нападения на две мечети тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест. Суд приговорил австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в Крайстчерче, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.



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