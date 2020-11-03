В Британии объяснили решение скрыть COVID-19 у принца Уильяма

03.11.2020, 13:48, Новости дня

Решение не афишировать информацию о заражении герцога Кембриджского принца Уильяма COVID-19 было принято, чтобы не спровоцировать панику среди жителей Британии, сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Кенсингтонском дворце.

«Люди были напуганы. Они и так уже были достаточно взволнованы и без нас. На тот момент каждый подхватывал эту инфекцию. Премьер-министр находился в больнице. Поэтому казалось, что это (разглашение диагноза) не было бы полезным для сознания и морального духа общественности, чтобы взволновать людей еще больше, сказав, что и будущие монархи, и премьер-министр страны серьезно больны», – сказал источник издания в Кенсингтонском дворце, передает ТАСС.

Симптомы заболевания у принца Уильяма были выявлены в начале апреля, когда премьер-министр страны был госпитализирован с коронавирусом. Как отмечает издание, наследнику британского престола потребовалась медицинская помощь, поскольку он испытывал проблемы с дыханием, прежде чем отправился на самоизоляцию в поместье Анмер-Холл в графстве Норфолк.

В понедельник об инфицировании принца сообщил британский таблоид The Sun. Однако, как сообщила газета, принц Уильям решил не афишировать эту информацию, поскольку «не хотел никого волновать».

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. В свою очередь эксперт, член совета по науке при правительстве Эндрю Хайвард заявил, что власти Великобритании в связи с распространением COVID-19 должны были ввести карантин гораздо раньше, задержка может привести к тысячным смертям.