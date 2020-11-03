Утвержден состав первого полностью российского экипажа для отправки на МКС

03.11.2020, 13:08, Новости дня

Утвержден состав первого в истории Международной космической станции полностью российского экипажа, который полетит в апреле 2021 года на корабле «Союз МС-18», сообщил Роскосмос.

«Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Отмечается, что в основной экипаж вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, в дублирующий – Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле «Союз ТМ-30» на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали.

Напомним, в конце августа источник в отрасли сообщил, что первый в истории Международной космической станции экипаж, состоящий только из российских космонавтов, может полететь на корабле «Союз МС-18» весной 2021 года. В экипаж предлагалось включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко.