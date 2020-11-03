Канцлер Австрии уточнил число жертв теракта в Вене

03.11.2020, 12:47, Новости дня

В результате стрельбы в центре Вены погибли четыре гражданских лица, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он пообещал, что власти республики найдут и привлекут к ответственности совершивших атаку террористов. По словам канцлера, Австрия будет защищать свои фундаментальные ценности, образ жизни и демократию всеми возможными способами, передает РИА «Новости».

«Подтвердилось, что вчерашнее нападение – определенно исламистский террористический акт. Это был теракт из ненависти к нашим фундаментальным ценностям, модели жизни, из ненависти к нашей демократии, в которой все люди равны», – сказал Курц.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер также подтвердил, что жертвами теракта в Вене стали четыре человека. По его словам, в шести местах происходили перестрелки.

«Мы по-прежнему исходим из того, что был как минимум один преступник. Продолжаются розыскные мероприятия, чтобы мы могли исключить, что есть другие преступники», – сообщил он.

Между тем в ходе спецоперации в австрийском городе Санкт-Пельтен по делу о нападении в Вене задержаны два человека, информирует ТАСС.

По данным Австрийского агентства печати, спецназ совместно с Федеральным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) также провели обыск двух домов в городе.

Ранее мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что число жертв стрельбы увеличилось до четырех.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек. Сообщалось, что один из устроивших стрельбу в Вене террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем.