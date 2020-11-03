 

Главврач Коммунарки опроверг зависимость течения коронавируса от группы крови

03.11.2020, 11:08, Новости дня

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что связи между группой крови зараженного коронавирусом пациента и характером течения его болезни не выявлено.

«Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос, влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость. Достоверных различий не получили», – написал Проценко в Facebook.

Напомним, ранее в октябре датские ученые утверждали, что люди с группой крови AB0 (первая группа) подвержены наименьшему риску заражения коронавирусом и легче могут переносить течение болезни. 



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