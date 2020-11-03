 

В РФ за сутки выявили 18,6 тыс. случаев коронавируса

03.11.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 18648 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5150, Санкт-Петербурге – 944, Московской области – 567.

Всего в стране выявлено 1 673 686 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 251 364 человек, из них 15331 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 28828 человека.

Накануне, 2 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18257. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 391.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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