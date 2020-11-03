France24 – ограничения не обязательны — в китайском эпицентре коронавируса жизнь вошла в привычное русло

03.11.2020, 10:10, Новости дня

Бывшая ранее эпицентром пандемии коронавируса Ухань теперь стала одним из самых безопасных городов в мире, пишет France24. Жизнь в китайском мегаполисе возобновилась: улицы полны людьми, соблюдать социальную дистанцию и носить маски теперь необязательно. Согласно официальным данным, за последние 168 дней в Ухани не было зафиксировано ни одного заражения коронавирусом.

В Ухани полночь, а дискотеки только начались. Этот модный ночной клуб был заполнен каждую ночь, начиная с лета. Больше никакой социальной дистанции, никаких масок. Эти молодые люди уже живут в мире без коронавируса.

СУН СИДЖА, жительница Ухани: Мы были заперты в домах так долго. Мне не терпелось получить возможность снова выйти наружу.

В Ухани, городе с населением 11 миллионов человек, возобновилась жизнь. Спустя 10 месяцев с начала пандемии улицы этого старого района вновь заполнены народом. Магазины и рестораны открыты для посетителей. Ношение масок больше не является обязательным, пусть этот процесс и стал частью повседневной жизни.

СОТРУДНИК МАГАЗИНА: Теперь в Ухани всё хорошо. Всё под контролем.

Вот как выглядела Ухань в начале этого года: погружённая в тишину. С 23 января по 8 апреля в городе действовал тотальный карантин. Людям запретили выходить из домов.

Правительственные работники приносили упаковки с едой во дворы зданий, чтобы распределять их среди жителей.

Эта франко-китайская семья была в Ухани во время карантина. Теперь, когда город свободен от вируса, многие задаются вопросом, почему ситуация в остальном мире оказалась такой плохой.

МАТЬЁ ФИЛИПП, житель Ухани: Во Франции я часто слышал «мы не знали, у нас не было достаточно информации о том, что случилось в Китае». Я, как переживший всё это сам, могу сказать: нас заставили сидеть по домам, весь город был закрыт, было сооружено два новых госпиталя. Я не знаю, сколько требовалось ещё признаков того, что ситуация очень серьёзная.

Ухань, бывшая раньше эпицентром пандемии, теперь стала одним из самых безопасных городов в мире. Согласно официальным данным, за последние 168 дней в Ухани не зарегистрировали ни одного заражения коронавирусом.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.