 

«Роскосмос» отложил сдачу эскизного проекта ракеты «Союз-5»

03.11.2020, 8:08, Новости дня

Сдача эскизного проекта на новый российский космический ракетный комплекс «Союз-5», призванный заменить производившийся на Украине «Зенит», отложена на восемь месяцев, следует из материалов «Роскосмоса», размещенных на сайте госзакупок.

Согласно материалам, срок сдачи эскизного проекта на комплекс «Союз-5» отложен на 30 июня 2021 года, передает РИА «Новости».

О причинах очередной задержки не сообщается, но известно, что только в конце октября 2020 года был подписан контракт на строительство стартового комплекса для «Союза-5», хотя изначально эти работы должны были начаться в конце 2017 года.

Напомним, в ноябре 2019 года сообщалось, что срок сдачи эскизного проекта на комплекс «Союз-5» перенесен с 30 октября 2019 года на 30 октября 2020 года.



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