Адвокат рассказал о финансовых проблемах Ефремова

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03.11.2020, 7:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов пока не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова из-за финансовых проблем, сообщил адвокат артиста Петр Хархорин.

«Деньги пока неоткуда взять», – цитирует «Московский комсомолец» юриста.

Он отметил, что после официального вступления приговора в законную силу Ефремову разрешат сделать доверенность на жену, чтобы воспользоваться сбережениями, которые хранятся в ячейке и на личном банковском счете. 

Также адвокат добавил, что Ефремов не может воспользоваться средствами с производственных счетов, поскольку они арестованы налоговой инспекцией.

Три миллиона, которые уже заплатили потерпевшим, собрали родственники актера, сказал юрист. Какая сумма ждет гражданскую жену и мать погибшего пока неизвестно, но защитник актера обещал, что она будет достойной.

Ранее СМИ сообщали, что Ефремов задолжал порядка 150 тыс. рублей за неуплату налогов, в связи с чем налоговая служба якобы арестовала счета актера. 

В октябре Ефремов заявил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО. До этого актер отказался отбывать наказание в Чувашии, сославшись на проблемы со здоровьем. 



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