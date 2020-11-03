 

Стрельба в Вене. Известно о трех погибших, среди них один из нападавших

03.11.2020, 7:45, Новости дня

В ходе начавшейся вечером 2 ноября террористической атаки в столице Австрии Вене погибли как минимум три человека. Об этом со ссылкой на главу МВД страны Карла Нехаммера сообщает 3 ноября Kronen Zeitung.

Известно, что жертвами стрельбы стали двое прохожих – женщина и мужчина – и один из нападавших, его застрелила полиция.

Нехаммер утверждает, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.

Представитель Минздрава Кристоф Миерау подтвердил информацию о 15 раненых во время нападения, ими занимаются медики из клиники Венской ассоциации здравоохранения.

Очевидцы рассказывают, что слышали не менее 50 выстрелов.

Ранее СМИ писали, что погибло семь человек. Но полиция пока подтвердила, что жертвой теракта стал один человек, несколько, в том числе полицейский, получили ранения.

По данным полиции, стрельба началась в 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. 

Правоохранители сообщали, что преступников несколько, они вооружены автоматами. 

СМИ сообщили, что четверо подозреваемых были задержаны. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “ужасным терактом”. По его словам, республика переживает “тяжелые времена”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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