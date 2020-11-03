Китай решил не рассчитывать на улучшение отношений с США после выборов

03.11.2020, 7:08, Новости дня

Китай не рассчитывает ни на одного из кандидатов в президенты США в том, что касается улучшения отношений с Соединенными Штатами, КНР сосредоточена на внутренних делах и развитии с опорой на китайский народ, сообщило китайское издание Global Times.

«За день до президентских выборов в США Китай сосредоточен на внутренних делах, а не на американских выборах. Большинство китайцев рассматривает американские выборы как шоу», – приводит текст статьи ТАСС.

Как отмечает издание, «китайский народ и правительство считают, что независимо от того, кто станет следующим президентом США, Китай сосредоточится на своем собственном развитии и не будет возлагать огромных надежд на Дональда Трампа или Джозефа Байдена, чтобы наладить двусторонние связи [с США]».

Издание также отмечает, что большинство китайских экспертов, специализирующихся на США, заявили, что «наблюдают за выборами спокойно, без явных предпочтений, так как считают, что развитие и будущее Китая зависят не от следующего президента США, а от усилий китайского народа и правительства».

Вместе с тем, как отмечает издание, «китайские эксперты предупреждают, что в виду напряженных китайско-американских связей, КНР следует обратить внимание на потенциальный конституционный кризис после выборов в США». «В случае неконтролируемых внутренних конфликтов в Соединенных Штатах [после выборов] президент [этой страны] может использовать внешние проблемы для отвлечения внимания от внутреннего хаоса. [В этом случае] китайско-американские отношения могут оказаться под угрозой», – говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о раскладе сил в США накануне всеобщих выборов.