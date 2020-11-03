Бывшая жена убитого волгоградца раскрыла детали конфликта в чате

03.11.2020, 7:08, Новости дня

Бывшая жена жителя Волгограда Романа Гребенюка, убитого из-за конфликта в родительском чате, раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

По словам Аллы, она состояла в чате вместе с бывшим мужем. «Были маленькие разногласия между родителями, но быстро удавалось приходить к общему мнению. Серьезных раздоров не происходило», – рассказала бывшая жена убитого волгоградца в беседе с «Московским комсомольцем».

Женщина отметила, что учительница и другие участники чата, присутствовавшие во время ссоры, просили стороны конфликта прекратить перепалку, однако остановить их, по ее словам, было «уже нереально».

При этом остальные родители оказались в шоке от ситуации, и никто не предполагал, что ссора может закончиться так. «Пока Роман находился в больнице, родители других детей писали мне каждый день, интересовались состоянием Ромы», – сообщила женщина.

Алла также отметила, что родственники задержанного, который избил ее бывшего мужа, не связывались с ней и не просили прощения у ее семьи.

«Знаю, что Анна (сестра нападавшего) пыталась выйти на связь с сестрой Романа, но та не захотела с ней общаться. Больше Анна никому не звонила», – добавила бывшая жена убитого волгоградца.

По ее словам, сейчас родственники нападавшего не выходят на связь, они отключили телефоны, поэтому до них никто не может дозвониться.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Он умер в реанимации, не приходя в сознание. Нападавшего Арсена Мелконяна задержали. Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины, которая в процессе ссоры спросила: «Ты что, бессмертный? Такое мне писать», после чего отец поинтересовался, угроза ли это. Также в переписке есть аудиосообщение от мужа женщины, где он говорит потерпевшему, что найдет его, где бы он ни был, и порекомендовал заранее взять больничный.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.