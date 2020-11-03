 

Вооруженные нападения произошли в шести разных местах Вены

03.11.2020, 6:28, Новости дня

Несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, сообщила полиция столицы Австрии. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна подверглась явной террористической атаке.

«Мы подверглись явной террористической атаке», – приводит слова министра внутренних дел Австрии ТАСС. Нехаммер сообщил, что нападения в Вене продолжаются.

По предварительным данным, нападавших могло быть несколько. «В общей сложности происшествие случилось в шести местах. Есть одна жертва, несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский», – говорится в заявлении австрийской полиции.

По последним данным, в результате стрельбы пострадали несколько человек. Есть один погибший. В МВД проинформировали, что один полицейский получил тяжелое ранение, один из нападавших задержан, еще один застрелен правоохранителями.

Специальные подразделения и правоохранительные органы Австрии ведут спецоперацию по поиску стрелявших. Центральные улицы города патрулируют усиленные наряды полиции со служебными собаками и тяжелым вооружением. Полицейские автомобили заполонили городские дороги. Население укрылось в домах после объявления МВД Австрии с призывом к людям оставаться дома. Над городом летают несколько полицейских вертолетов. Население города призвали избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб на месте происшествия.

Ранее австрийские СМИ сообщили о вооруженном нападении на синагогу в центре Вены. По данным СМИ, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. По предварительным данным полиции, в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек. Также появились сведения о захвате заложников в одном из ресторанов Вены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / “На позитив не похоже”. В соцсетях обсуждают выход Кучмы из переговоров по Донбассу

08.07 / Электрический кроссовер BMW iX3 готовится к дебюту

27.07 / Эрдоган направил в Айя-Софию 500 полицейских

30.10 / Мэр Новгорода-Северского умер от COVID-19. Он побеждал на выборах

13.08 / Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

10.07 / Глава КНШ ВС США поддержал переименование военных баз с именами конфедератов

01.09 / Лукашенко пообещал белорусам перемены и новую Конституцию

21.10 / Бренд Genesis представил обновленный спорт-седан G70

09.08 / В центре Минска начали перекрывать центральные улицы

01.11 / «Им придётся начать нас бояться!» – FP рассказал, как «украинизация» меняла мышление бразильских правых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска