Украина заняла 20-е место в мире по распространению COVID-19, в Вене произошел теракт. Главное за день

03.11.2020, 5:45, Новости дня

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6754 случая коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала пандемии – 402 194. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Украина занимает 20-е место в мире по распространению заболевания.

Теракт в Вене

В центре Вены (Австрия) у синагоги в районе Зейтенштетенгассе произошла стрельба. Есть погибшие и раненые. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.

Продолжение скандала вокруг решения КСУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что до конца этой недели парламент рассмотрит законопроект, который на два месяца восстанавливает нормы по электронному декларированию, отмененные решением Конституционного Суда Украины от 27 октября.

Группа нардепов во главе с Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 о возобновлении действия отдельных положений закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Президент Владимир Зеленский призвал фракцию “Слуга народа” поддержать прекращение полномочий судей КСУ.

Выборы в Молдове

Согласно официальным данным, по результатам обработки 100% бюллетеней экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду победила в первом туре выборов президента страны, набрав 36,16% (487 635) голосов, действующий глава государства Игорь Додон занял второе место с результатом в 32,61% (439 866 голосов). Второй тур состоится 15 ноября.