“Слуге народа” не хватает голосов, чтобы отправить в отставку судей КСУ

03.11.2020, 5:45, Новости дня

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией “Слуга народа”, которая состоялась 2 ноября, не проводилось сигнальное голосование по законопроекту “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству”. Об этом со ссылкой на источники сообщает “Бабель”.

По информации издания, во фракции нет необходимых 226 голосов для принятия законопроекта.

Источник в партии рассказал “Бабелю”, что против роспуска судей Конституционного Суда – группа депутатов спикера парламента Дмитрия Разумкова, которая насчитывает до 20 человек.

“Дима думает о себе и своей политической карьере”, – сказал собеседник.

По его словам, против и депутаты, которых связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Их во фракции насчитывают 45–50 человек.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот ж день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией “Слуга народа” президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.