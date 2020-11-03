Канцлер Австрии назвал нападения в Вене терактом

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03.11.2020, 4:15, Новости дня

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшие нападения в Вене терактом.

«Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», – приводит текст заявления канцлера ТАСС.

«Пока ничего не можем сказать о мотивах», – сказал Курц в эфире телеканала ORF-2.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала ORF-2 в свою очередь призвал граждан не покидать своих домов. «Мы все еще имеем дело с продолжающейся террористической атакой», – подчеркнул министр.

«Мы, как и прежде, продолжаем бороться с предполагаемыми террористами. Мы исходим сейчас из того, что преступников несколько, они хорошо вооружены и опасны», – добавил Нехаммер.

Ранее глава МВД Австрии не подтвердил информацию о задержании нескольких подозреваемых в стрельбе в Вене. О задержании четырех террористов в одинаковых белых брюках на центральной площади Грабен сообщал австрийский телеканал OE24.

Во вторник ночью Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке». Однако позже МВД Австрии отказалось называть нападения в Вене терактами. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. По предварительным данным, в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек. Мэр Вены Михаэль Людвиг в свою очередь подтвердил сообщения о 15 пострадавших.

Телеканал OE24 сообщал о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе, однако представитель заведения опроверг эти данные. Позже издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.



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