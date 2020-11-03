Россия выразила соболезнования Австрии в связи с терактами в Вене

03.11.2020, 4:15, Новости дня

Россия выражает соболезнования Австрии в связи с произошедшими в Вене терактами, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Соболезнуем Австрии», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Дипломат добавила, что посольство РФ в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта.

Кроме того, в посольстве РФ в Австрии сообщили, что «в связи с произошедшими в центре Вены терактами и сохраняющейся террористической угрозой 3 ноября 2020 года прием посетителей в консульском отделе посольства РФ в Австрии вестись не будет».

Во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу.

Телеканал OE24 сообщал о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе, однако представитель заведения опроверг эти данные. Позже издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек. Австрийский телеканал OE24 сообщал о задержании четырех террористов в одинаковых белых брюках на центральной площади Грабен, однако глава МВД Австрии не подтвердил информацию о задержании подозреваемых.