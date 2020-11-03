Зеленский отверг обвинения в попытке узурпировать власть

03.11.2020, 3:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы “Свобода слова” на ICTV рассказал, что из всего состава Конституционного Суда общался только с председателем Александром Тупицким.

Так он отвергает критику в свой адрес в якобы попытках узурпации власти в связи с законопроектом по прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного Суда Украины.

“Что касается узурпации власти, то я никого из этих судей полтора года не знал, не видел, я не знал их фамилий, не общался с ними”, – сказал Зеленский.

Он рассказал, о чем говорил с главой КСУ: “Есть “красные линии” для украинского общества, если мы не хотим вернуться из-за ваших решений на 10 лет назад. Это Высший антикоррупционный суд, земельная реформа, это наши обязанности перед государством Украина, перед обществом”.

Президент высказал мнение, что судьи Конституционного Суда Украины должны самостоятельно уйти в отставку.

“Если судьи видят реакцию общества, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров, они должны уйти в отставку. И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку. Тогда у них будет честный шанс стать судьями КСУ в обновленном составе”, – добавил Зеленский.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.