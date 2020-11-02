 

На полпути до Марса: в NASA рассказали, где сейчас находится Perseverance

02.11.2020, 22:35, Новости дня

С момента запуска марсоход Perseverance преодолел более 235 млн километров. Иначе говоря, аппарат, запущенный на Марс, уже на полпути к цели, сообщили в NASA.

Напомним, что Perseverance запущен в космос 30 июня текущего года. Четыре месяца полета позади, еще столько же – впереди. Как ожидается, на поверхность соседней планеты он опустится 18 февраля 2021 года.

Аппарат весит чуть более тонны. В его задачи входит исследование кратера Езеро, глубина которого составляет 250 метров. Здесь будет произведен забор грунта, бурение и другие исследовательские работы. Возможно, будут найдены следы некогда существовавшей здесь акватории. Доставка породы на Землю будет осуществляться уже силами следующих миссий, которые запланированы на начало 30-х годов.



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