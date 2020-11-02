 

Нижегородских старшеклассников перевели на удаленку

02.11.2020, 21:48, Новости дня

Учащиеся школ Нижегородской области с 5 ноября переходят на дистанционное обучение, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Речь идет о школьниках 6-11 классов, которые будут учиться удаленно как по основной программе, так и по программам дополнительного образования, сообщил губернатор в Instagram.

При этом Никитин подчеркнул, что при отсутствии технических возможностей организовать дистанционное обучение некоторые классы смогут проводить занятия в школе по решению муниципальных властей. Также глава региона отметил, что детские сады продолжаь работу в прежнем режиме, а работа вузов и техникумов будет организована по усмотрению руководств учреждений.

По информации Министерства просвещения России, число ушедших на карантин российских школ сократилось с 44 до шести, что составляет только 0,02% от общего количества средних образовательных учреждений в стране. Среди отдельных классов закрыты на карантин лишь 0,25% от общего количества, передает РИА «Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после перевода старших классов школ в Москве на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти столицы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.

В Подмосковье школьники смогут перейти на удаленку по желанию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Трамп заявил, что подписал новый указ по снижению цен на лекарства

05.09 / В самолет перестанут пускать пассажиров в масках с клапаном

18.09 / ФАС заинтересовалась ценами на гречку

11.08 / Жителя Якутии обвинили в уничтожившем 6 тыс. гектаров леса пожаре

29.06 / Парад на Красной площади посмотрели 17 млн жителей крупных городов России

24.08 / Создан новый вид пластика, который можно перерабатывать несколько раз

13.10 / Комаровский: К коронавирусу у достаточно большого количества людей есть врожденный иммунитет

22.08 / В Италии за сутки зарегистрировали больше 1 тыс. заболевших коронавирусом

27.08 / Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

11.07 / “Ложные выводы”. США отвергли доклад ООН об убийстве иранского генерала Сулеймани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска