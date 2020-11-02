Россияне сказали, сколько детей хотят иметь

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02.11.2020, 20:48, Новости дня

Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что более трети жителей РФ планируют иметь двоих детей при условии сохранения нынешних условий жизни.

Согласно данным ВЦИОМ, 24% хотят иметь одного ребенка, 33% – двоих детей, 10% – троих, а 26% опрошенных не имеют никаких планов, передает ТАСС.

При наличии идеальных условий троих детей хотели бы иметь 32% респондентов, двоих – 37%, одного – 8% и только 4% не воздержались от ответа. Результаты опроса среди женщин 18-45 лет и мужчин 18-50 лет, не имеющих детей, показал, что 46% из них не планируют ребенка в течение ближайших трех лет, а 49% хотели бы завести детей. Среди главных причин нежелания рожать ребенка назывались материальное положение (39%), жилищные проблемы (30%), отсутствие семьи или партнеров (29%). При этом 39% опрошенных из данной категории считают, что меры государственной поддержки могут повлиять на желание завести детей. Из них 29% уверены, что помочь принять решение о рождении ребенка может материнский капитал, 28% – освобождение от налогов для впервые вступавших в брак, 22% –снижение налогов при вступлении в брак и при рождении каждого ребенка, 15% –выделение ведомственного жилья от предприятий.

Отмечается, что опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет в 80 регионах страны.

Ранее исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов заявил, что повысить рождаемость в РФ помогут стимулирующие выплаты, популяризация закона о партнерских родах, отцовский капитал, а также отслеживание здоровья подростков.



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