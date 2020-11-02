Американской экономике предрекли серьезные трудности после выборов

02.11.2020, 19:48, Новости дня

Американская экономика столкнется с серьезными трудностями в следующие несколько месяцев после президентских выборов в США в связи с ростом случаев коронавируса и истечением срока действия федеральной программы экономического стимулирования, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение экспертов.

Значительные проблемы, по словам опрошенных изданием экспертов, могут затронуть сектора туризма и путешествий, авиаперевозок, ресторанный и гостиничный бизнес, а также привести к дальнейшему падению доходов нефтяной отрасли, которая и без того находится в тяжелом состоянии из-за низких цен на нефть. Миллионы жителей США рискуют лишиться электричества и водоснабжения из-за неоплаченных счетов за коммунальные услуги. Кроме того, срок федеральной программы защиты от выселения из-за нехватки средств у арендующих жилье американцев, среди которых, в частности, студенты и безработные, истекает к концу года, передает ТАСС содержание статьи WP.

Большинство трудностей, говорится в публикации, связаны с тем, что проводившиеся несколько месяцев переговоры между Белым домом и контролирующими Палату представителей Конгресса США демократами о новом пакете чрезвычайных экономических мер зашли в тупик в конце августа. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, предпринятых Федеральной резервной системой США. Однако практически все эти средства уже потрачены, сроки программ помощи подходят к концу в то время, как стороны не могут договориться о новом пакете мер стимулирования экономики.

Отмечается, что демократы добиваются выделения на такой пакет стимулов примерно 2,2-2,4 трлн долларов, а республиканцы – порядка 1,9 трлн. Президент США Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявили, что будут добиваться принятия мер по оказанию помощи экономики страны в течение ноября и декабря, но компромисс оказался труднодостижимым.

«Все признаки указывают на то, что нас ждет худшее, в то время как ситуация в Вашингтоне также становится еще хуже и намного ужасней», – считает экономический эксперт из Американского института предпринимательства Майкл Стрейн.

Ранее сообщалось, что в США готовятся к массовым беспорядкам по поводу проводимых в стране президентских выборов, в Вашингтоне силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий. В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США.

На выборах 3 ноября них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».