Sun – «никого не хотел беспокоить» — принц Уильям скрывал, что подхватил коронавирус

02.11.2020, 19:35, Новости дня

В апреле британский принц Уильям втайне переболел COVID-19, пишет The Sun со ссылкой на информированные источники. По сведениям таблоида, 38-летний наследник престола не афишировал свою болезнь, опасаясь, что новость о его тяжёлом самочувствии может вызвать дополнительную тревогу в непростое для страны время.



Reuters

Весной принц Уильям переболел COVID-19. В то время 38-летний наследник престола Соединённого Королевства не раскрывал информацию о своём диагнозе, чтобы не тревожить общественность, пишет The Sun.

Герцог Кембриджский заразился в апреле, вскоре после того, как болезнь поразила его отца принца Чарльза и премьер-министра Бориса Джонсона. На фоне этих тревожных новостей Уильям опасался, что информация о его собственном тяжёлом состоянии вызовет в стране панику, поясняет издание.

По сведениям The Sun, герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям правительства, он изолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке. Позже Уильям прокомментировал свою болезнь следующим образом: «Происходили важные дела, и я не хотел никого беспокоить».

«Вирус очень серьёзно подкосил Уильяма. Болезнь действительно сбила его с ног», — рассказал изданию информированный источник. В какой-то момент принц испытывал трудности с дыханием, что изрядно перепугало его окружение.

«После осмотра медиков и положительного результата теста — очевидно, это стало настоящим шоком с учётом, насколько он здоров и подтянут, — Уильям решил, что всё должно идти как обычно. Он был полон решимости выполнить свои обязательства», — отметил собеседник The Sun.

«Королева произнесла свою речь «Мы встретимся вновь», и он просто не хотел беспокоить людей. Принц чувствовал, что в стране происходят более важные дела. Но благодаря собственному опыту ему стало ясно: абсолютно любой может заразиться этой ужасной болезнью. И теперь он знает, насколько важно, чтобы мы все серьезно отнеслись ко второму карантину», — добавил источник.

Несмотря на болезнь, Уиллс, как называет герцога The Sun, оказался одним из самых работоспособных членов королевской семьи в апреле, проведя 14 видео и телефонных звонков. В частности, он беседовал с работниками королевского госпиталя в Дерби, отметив важность их борьбы с пандемией, и даже успел принять участие в комедийном шоу BBC.